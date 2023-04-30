Tunus'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kasabasında içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu otobüs devrildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, okul gezisi esnasında yaşanan kazada en az 23 öğrencinin yaralandığı kaydedildi. Hafif yaralı öğrenciler, Mohamed Taher Al Maamouri Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Muhammed Rabah

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.