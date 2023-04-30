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Tunus'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Tunus'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı
Tunus'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Tunus'un Hammamet kasabasında geziye giden öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 öğrenci yaralandı.

Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kasabasında içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu otobüs devrildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, okul gezisi esnasında yaşanan kazada en az 23 öğrencinin yaralandığı kaydedildi. Hafif yaralı öğrenciler, Mohamed Taher Al Maamouri Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Muhammed Rabah

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