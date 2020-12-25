İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunus'ta OHAL uygulaması 6 ay daha uzatıldı

Tunus'ta OHAL uygulaması 6 ay daha uzatıldı
Tunus'ta OHAL uygulaması 6 ay daha uzatıldı

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, olağanüstü halin (OHAL) 23 Haziran 2021'e kadar uzatılmasını içeren kararnameyi imzaladı.

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının Cumartesi gününden itibaren 6 ay daha uzatılmasına karar verdi. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Saied, olağanüstü halin 26 Aralık 2020'den 23 Haziran 2021'e kadar 6 aylık bir süre için uzatılmasına karar verdi" denildi.

Tunus'ta olağanüstü hal ilk olarak 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı korumalarının otobüsüne düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından ilan edilmişti.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.