İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunus'ta sel: 3 ölü

Tunus'ta sel: 3 ölü
Tunus'ta sel: 3 ölü

Tunus'ta şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'ta sel: 3 ölü - Tıkla İzle

Tunus'ta şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Selde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, mahsur kalan çok sayıda kişi de kurtarıldı. Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Moez Teraa, Tala kentinde etkili olan selde sürüklenen bir araçta bulunan 20 ve 27 yaşındaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Teraa, başkent Tunus yakınlarındaki Bordj Chaker bölgesinde meydana gelen selde ise 24 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sık sık sel felaketlerinin yaşandığı Tunus'ta Eylül 2020'de meydana gelen selde 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Hamad Alnajjar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.