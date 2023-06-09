İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunus'ta son 24 saatte 792 göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü

Tunus'ta son 24 saatte 792 göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü
Tunus'ta son 24 saatte 792 göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü

Tunus sahil güvenlik ekipleri, son 24 saatte 792 düzensiz göçmeni kurtardı. Bir göçmen teknesinin batması sonucu ise 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Tunus’ta son 24 saatte 792 göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü - Tıkla İzle

Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşmak üzere Safakes kentinden yola çıkan göçmen teknelerine müdahale etti. Kötü hava koşulları nedeniyle teknelerden birinin battığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda son 24 saatte Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 792 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Tunus Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk 3 ayında teknelerle yola çıkan 14 bin 406 düzensiz göçmenin kurtardığı belirtilmişti.

Hassen Mrad

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.