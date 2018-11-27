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Tunus'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensinin ziyareti protesto edildi

Tunus'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensinin ziyareti protesto edildi
Tunus'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensinin ziyareti protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yapacağı ziyaret öncesi Tunus’ta protesto edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yarın yapacağı Tunus ziyareti, siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları tarafından protesto edildi. Protestoya katılan göstericiler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı destekleyen sloganlar atarak, Suudi Arabistan'ın politikalarını kınadı. Protestocular, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı", "Katil Selman'ı Tunus'ta istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yarın yapacağı Tunus ziyaretini eleştirerek gösteri düzenleme çağrısında bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek olan Muhammed bin Selman'ın tepkilere rağmen yarın Tunus'a gelmesi bekleniyor. 

Hamad Alnajjar
 

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