Tüp bebek tedavisinde kullanılan Embrace testi Türkiye'de kullanılmaya başlandı

Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinde son yıllarda gözlenen baş döndürücü gelişmeler sayesinde bebeklerini kucağına alma mutluluğuna ulaşan çiftlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tıbbın sunduğu son yeniliklerden rahme tutunma şansı en yüksek olan embriyoyu belirlemede yol gösterici olan Embrace testi Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

Testin kullanımı ile bazı hastalarda birden fazla tedavi görme ihtiyacının azalacağını belirten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; "Çeyrek asırdır üreme sağlığına hizmet veren bir kurum olarak bu yeniliği çiftlerimize ilk kez sunmanın gururunu yaşıyoruz. Teknolojinin sınır tanımayan gelişimi ile umuyoruz ki yakın gelecekte çocuk sahibi olamayan çift kalmayacak." şeklinde ifade etti.

"Test ile biyopsi işlemine gerek kalmadan belirlenebiliyor"

Dünyada ve Türkiye'de tüp bebek tedavilerinde gebelik oluşturacak embriyolar seçilirken halen mikroskop altındaki görüntüler en önemli kriter olarak alındığını kaydeden Prof. Dr. Bahçeci, "Fakat en iyi embriyo seçilse dahi mikroskop altındaki görüntüye göre seçilen embriyonun gebelik başarısı, taşıdığı olası kromozom bozukluklarına göre değişiyor. Başarıyı artırabilmek için embriyonun kromozom yapısını tespit etmek ve bu amaçla ek bir biyopsi ile genetik inceleme gerekli. Bu aşamada Embrace testi önemli bir rol oynuyor ve elde edilen embriyonun içinde büyütüldüğü sıvının genetik olarak incelenmesi ile gebelik başarısının ölçülmesini sağlıyor. Embrace testi embriyonun içinde büyüdüğü sıvıdan örnek alınması ve bu örneğin NGS teknolojisi ile genetik olarak incelenmesi esasına dayanıyor. Analiz için embriyo biyopsi işlemine gerek kalmadığından biyopsi işlemi nedeniyle oluşabilecek riskler de ortadan kalkıyor." ifadelerini kullandı.

"Bazı hastalarda birden fazla tedavi görme ihtiyacı azalacak"

Günümüzde Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT-A) teknolojileri sayesinde tüp bebek tedavisi gören çiftlerde embriyoların kromozom yapısını rahme nakli öncesinde tespit etmek mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Ancak bu işlem için gelişen embriyolardan biyopsi ile hücre almak gerekiyor. Embriyo biyopsi işlemini başarılı bir şekilde yapabilmek için deneyimli personel ve yüksek teknolojik ekipmana ihtiyaç duyulmakta. Teknoloji sağlanabilir olsa bile personelin deneyimine göre embriyoların işlem sırasında (oldukça düşük bir oran da olsa) zarar görme ihtimali mevcut. Özellikle az sayıda embriyosu gelişen hastalarda embriyo biyopsi işlemi PGT-A kararı için önemli bir kriter. Gelişen embriyolar Embrace testi sonucuna göre değerlendirildiğinde embriyo transferi öncesinde rahme tutunma şansı en yüksek embriyo daha ilk embriyo transferinde belirlenebiliyor. Böylece bazı hastalarda birden fazla tedavi görme ihtiyacı azalabiliyor." dedi.

Kimler embrace testi için adaydır?

Embrace testi'nin bir 'öngörü' ve 'önceliklendirme' testi olduğunu bununla birlikte analiz sonrası elde edilen sonuçların embriyonun gebelik oluşturma başarısını ölçmek amaçlı kullanıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci bu testin özellikle şu durumlarda önerildiğini ifade etti:

"PGT-A uygulamaları için aday olan (Embriyolarında artmış kromozom bozuklukları riski taşıyan 38 yaş üzeri kadınlarda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları veya düşükler yaşayan vb.) fakat farklı sebepler ile embriyo biyopsi işlemi yaptırmak istemeyen çiftler,

Tedavilerinde ilk uygulamada en yüksek gebelik şansı elde etmek isteyen çiftler,

Çoğul gebelik riski almak istemeyen ve bu nedenle tek embriyo transferi isteyen çiftler."