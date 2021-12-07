Tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 630. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüpten sızan gaz sonucu meydana gelen patlama tek katlı müstakil bir evi harabeye döndürdü. Patlamanın etkisiyle mutfak bölümünün ön cephe duvarı tamamen yıkıldı. Korona virüs hastası 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri de iki adet mutfak tüpünü dışarı çıkarttı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay