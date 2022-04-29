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Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Tüp dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği boş tüp dolu tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinin Sarıbayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde olan tırın sürücüsü A.A.U., yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Boş tüplerle dolu olan 71 ACG 624 plakalı tır şarampole devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü A.A.U., olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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