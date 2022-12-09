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Tüp patladı, otomobil alev topuna döndü

Tüp patladı, otomobil alev topuna döndü
Tüp patladı, otomobil alev topuna döndü

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde cuma namazına gitmek sürücüsünün bildiği otomobilde tüp patladı. Alev alev yanan otomobil kül oldu.

Tüp patladı, otomobil alev topuna döndü - Tıkla İzle

Olay, Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cuma namazına gitmek için Ersin Kurnaz ve araç sahibi Erdi Çupukçi'nin bindiği otomobilde tüp patladı. Bir anda alev topuna dönen araçtan zor kurtulan Kurnaz ve Çupukçi yangın söndürme tüpleri ile aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Enes Bektaş

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