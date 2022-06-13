İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tüp patlaması sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi

Tüp patlaması sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi
Tüp patlaması sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde mutfak tüpü patladı. Patlamada can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tüp patlaması sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Erdoğan isimli vatandaşın evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Mutfakta kimsenin olmamasıyla büyük bir facianın önüne geçilirken, mutfak kullanılmaz hale geldi.

Muhammed Onur Yavrutürk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.