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Tur Assist'te üst düzey atama

Tur Assist'te üst düzey atama
Tur Assist'te üst düzey atama

Tur Assist Kanal Yönetimi ve Pazarlama Direktörlüğü görevine, Rozli Hekimoğlu Mazon getirildi.

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda 4 bine yakın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Müşteri odaklı yaklaşımını daha fazla güçlendirerek, dijital dünyanın değişen dinamiklerini yakından takip etmek adına adeta yeni bir dönem başlatıldığını duyuran şirket, bu hedefi doğrultusunda şirket içinde yeni bir yapılanmaya start verdi. Söz konusu yapılanma kapsamında hayata geçirilen Kanal Yönetimi ve Pazarlama Direktörlüğü görevine de Rozli Hekimoğlu Mazon getirildi.  

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