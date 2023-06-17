Tur midibüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, Rus uyruklu 5 turist yaralı

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya'daki otellerden almış olduğu 33 Rus uyruklu turisti havalimanına götürmekte olan Nuri Okudan idaresindeki 07 BIC 869 plakalı tur midibüs, D-400 Karayolu Iılıca Mahallesi sınırları içinde yolun dışında park halindeki 07 GDK 46 çekici plaka, 07 AZK 83 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Midibüs sürücüsü Nuri Okudan araç ile tır dorse arasında sıkışıp hayatını kaybederken, Rus uyruklu 5 turist yaralı olarak Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimi kurtarma ekibi yönlendirildi. Midibüsle dorse arasında sıkışan sürücü için ekipler midibüsün ön bölümü keserken, hafif şekilde yaralanan turistlerden bazıları ellerinde buz kalıplarıyla darbe alan yerlerine uygulama yaptı. Yara almadan kurtulan turistler, olay yerine çağrılan başka araçlarla yollarına devam etti.

Arif Kaplan



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