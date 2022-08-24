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Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi

Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi
Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi

Rize’nin Güneysu ilçesinde 20 Ağustos günü tur minibüsünün kaza yapması sonucu yaralanan Arap turistler ambulans uçaklarla memleketleri Suudi Arabistan'a gönderildiler.

Kaza, Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak köyünde 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü Davut Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 25 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 25 kişiden 18'i taburcu olmasının ardından yaralı 7 Suudi turist, bugün Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçak ile tedavileri için ülkeleri Suudi Arabistan'a götürüldü. Yaralı turistlerin tedavilerinin ülkelerinde devam edeceği öğrenildi.

Cengiz Yıldırım
 

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