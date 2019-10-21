İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Evrenseki istikametinden Turizm Caddesi'ne gitmekte olan Mehmet Z.'nin kullandığı 27 LG 479 plakalı tur minibüsüyle Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Barış K. idaresindeki 34 FP 4065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tur minibüsünde bulunan İsviçreli turistlerden Verena Barta Fisler Achermann, Johann Julius Müller ve otomobil sürücüsü Barış Küçük yaralandı.

Kazada yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Barış Küçük, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü Küçük, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Arif Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.