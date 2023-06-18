Tur otobüsü ile çarpışan otomobildeki kadın tur rehberi şoka girdi

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Çekya vatandaşı Petrıcıe Popelikova'nın kullandığı 07 BEE 509 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Sabri Duran Demir'in kullandığı 07 AHS 668 plakalı içerisinde turist bulunan tur otobüsüne çarpıp, ardından otobüsün önüne kırıp çelik bariyerlere çarptı.

Otobüs sürücüsünün dikkati otomobilin aracın altında sürüklemesini önlerken, otomobili kullanan Petrıcıe Popelikova otobüs sürücüsü ve yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarıldığında kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Çekya vatandaşı tur rehberi, olay yerine gelen ambulansa alınarak sağlık ekibi tarafından kontrol edildi.

Hastaneye gidip gitmeme konusunda uzun süre tereddüt yaşayan Petrıcıe Popelikova, olay yerine gelen firma görevlisi ile konuştuktan sonra kendisini iyi hissettiğini, hastaneye gitmeyeceğini belirterek ambulanstan indi.

Tur otobüsünde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan turistler ise olay yerine gelen bir başka otobüse binerek yollarına devam ettiler.

"Bir anda önüme kırdı"

Kazada kimsenin burnunun kanamamasının sevindirici olduğunu belirten otobüs sürücüsü Sabri Duran Demir, “Ben yolun solundan giderken bir anda sağ taraftan bir ses duydum ve otomobili görür görmez frene bastım. Eğer fark edip durmasam otomobili altıma alıp ezebilirdim. İnip baktığımızda otomobilin sağ taraftan tampona sürtündüğünü, sürtündükten sonra da direksiyon hakimiyetini kaybedip önüme geldiğini gördük. Herkese geçmiş olsun” dedi.

Arif Kaplan



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