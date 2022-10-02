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Tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı

Tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı
Tur otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Tur otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 10 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Dalaman ilçesi Göcek Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. yönetimindeki 07 ACM 059 plakalı tur otobüsü ile R.G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada tur otobüsündeki şoför ile birlikte 10 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 

Mustafa Altar Zeyhan - Mete Sönmez - Murat Yalçın
 

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