Tur otobüsü şarampole uçtu: 5 ölü, 35 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan Kenan Yiğit idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de kaldırıldığı hastanede vefat etti. 35 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Salih Bilal Aslan - Hakan Gönül - Ahmet Burak Öztürk

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