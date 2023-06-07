İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tur otobüsünde korkutan yangın

Tur otobüsünde korkutan yangın
Tur otobüsünde korkutan yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsünde yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın söndürülürken, araçtaki turistler başka bir otobüse nakledildi.

Olay, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yolun kenarına park etti. Gökyüzünü dumanlar kaplayan yangına çevredeki vatandaşlar, iş yerindeki hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Araçtaki turistler ise bir başka otobüse transfer edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirten Hasan Basri Köleoğlu, "İçeride oturuyorduk. Bir anda etrafı duman sardı. Şoför otobüsü park etti çalışır vaziyette. Hemen hortum çektik söndürmek için, yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduk. Sonra otobüs motor kısmından alev aldı. Yangın tüpüyle alevlere müdahale ettik. Yolcularda herhangi bir panik olmadı. Güvenli bir yere geçmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

Mehmet Demirci

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.