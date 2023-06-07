Tur otobüsünde korkutan yangın

Olay, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yolun kenarına park etti. Gökyüzünü dumanlar kaplayan yangına çevredeki vatandaşlar, iş yerindeki hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Araçtaki turistler ise bir başka otobüse transfer edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirten Hasan Basri Köleoğlu, "İçeride oturuyorduk. Bir anda etrafı duman sardı. Şoför otobüsü park etti çalışır vaziyette. Hemen hortum çektik söndürmek için, yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduk. Sonra otobüs motor kısmından alev aldı. Yangın tüpüyle alevlere müdahale ettik. Yolcularda herhangi bir panik olmadı. Güvenli bir yere geçmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

Mehmet Demirci

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