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Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı

Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı
Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda turistlerin içerisinde bulunduğu bir tur teknesine başka bir tur teknesinin çarpmasıyla büyük şok yaşarken, olayda bir Rus turist hafif şekilde yaralandı.

Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı - Tıkla İzle

Olay, Bitez'de bulunan Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum merkezden 2'si çocuk 6 Rus turisti, Akvaryum Koyu'na götüren Poppy isimli tur teknesi koya yanaştı. O esnada Arancia isimli başka bir tur teknesi hızlı bir şekilde duran teknenin ön tarafına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile, çarpan teknenin çapası diğer teknenin kamarasına girdi. Kaza nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, teknedeki görevliler uzun süre denizin ortasından çapayı çıkarmaya çalıştı. Çarpışma sırasından tekneden bulunan turistlerden birinin ise hafif şekilde yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar amatör kamera tarafından anbean kayıt altına alındı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

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