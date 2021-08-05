Tur umudu İskoçya'ya kaldı 1-1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol edip önüne alan Muhammed'in kale önünde müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
8. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan ortasında Muhammed'in penaltı noktası yakınlarında indirdiği top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in dönerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topla ceza alanı içi sol çaprazında buluşan Muhammed'in şutunu kaleci Clark çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde kendisinden topu almak isteyen Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jason Kerr, topu filelere gönderdi. 0-1
60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Boey'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şut sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1
87. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Clark zorlukla kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed
Yedekler: Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
St. Johnstone: Zender Clark, Jason Kerr, Liam Gordon, Jamie McCart, Shaun Rooney, Alistair McCann, Murray Davidson, David Wotherspoon, Reece Devine, Michael O'Halloran, Chris Kane
Yedekler: Elliott Parish, Ross Sinclair, James Brown, Stevie May, Hayden Muller, Callum Hendry, Cameron Ballantyne, Callum Both, Jordan Northcott, Liam Craig, Samuel Denham, John Moreland
Teknik Direktör: Callum Davidson
Sarı kart: Chris Kane (St. Johnstone)
Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın