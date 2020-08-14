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TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor

TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor
TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar/ Vatana zırhtır hudutta kartallar/ Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar/ Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Yayınlanan görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tatbikatı yakından takip ettiği gözlemlendi. Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Utku Şimşek

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