Türbeye uyuşturucu sakladılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin yanı sıra 300'e yakın polis katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeriye girdi.

600 yıllık türbenin bahçesine uyuşturucu sakladılar

300 polis ile gerçekleştirilen operasyonda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. İkametlerde ve çevrede inceleme yapan ekipler karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. Uyuşturucu satıcıları Çelebi Sultan Mehmed'in annesi Devlet Hatun tarafından 1414 yılında yaptırılan türbenin bahçesine uyuşturucu madde sakladı. Narkotik Fırtına, türbenin bahçesinde yaptığı aramalarda bahçeye gizlenmiş uyuşturucuyu buldu. Torbacıların türbeye uyuşturucu saklaması ise görenleri hayrete düşürdü.

Fatih Çapkın - Gökay Başdan