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Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sırrın içinden, bir sır daha çıktı

Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sırrın içinden, bir sır daha çıktı
Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sırrın içinden, bir sır daha çıktı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık gizemli mektubun içinden bir sır daha çıktı. Oğlu Ahmet Özal hemen kitapçıya gelerek mektubu ilk kez açtı. Kitabın içinden o dönem Adana'da tutuklu bulunan 5 kişinin ismi çıktı.

İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın içinden Turgut Özal'a gönderilen mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Orrion Johnson isimli bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti. İHA'nın servis ettiği "Turgut Özal'a yazılmış 35 yıllık sır mektup" başlıklı haberin ardından Kocaeli'ye gelen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, mektubu açtı. Mektubun, 1987 yılında Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu'na yazıldığı ve bir kopyasının da Turgut Özal'a gönderildiği anlaşıldı. Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu anlaşıldı. Bu kişilerin kim olduğu ve neden tutuklandıkları ise merak konusu oldu.

Ardacan Uzun - Cihat Polat

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