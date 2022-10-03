Turgut Özal'a yazılmış 35 yıllık sır mektup

İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Yaklaşık 200 binin üzerinde kitabı, 2 binden fazla plağı ve binlerce kaset ile pulu olan Ergül, 3 yıl önce bir kitabın arasından mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti. Mektubun, Orrion Johnson isimli kişi tarafından gönderildiği görüldü.

Mektubun üzerinde ise "Prime Minister (Başbakan) Turgut Özal, Başbakanlık Ankara, Turkey" ifadeleri yer alıyor. Gençlik yıllarında ve başbakanlık döneminde ABD ile yakın ilişkiler kuran Özal'a mektup gönderen kişinin kim olduğu ve içeriği hala bilinmezken, sahaf kendisine ait olmayan bu mektubu açmayacağını ancak incelenip değerlendirilmesini istedi.

Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, "Piyasadan şimdiye kadar 300 bin kitap topladım, kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

"Bu dönemlere ışık tutabilir"

3 yıl önce bir kitabın arasından Turgut Özal'a gönderilen bir mektubu bulduğunu söyleyen Ergül, "Şuana kadar bulduğum, beni heyecanlandıran en çok ilgimi çeken o mektup oldu. 3 yıldır elimde ve hiç açmadım. Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti. Bende açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir. Amerika'dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta. Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika'ndan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Cihat Polat - Ardacan Uzun



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