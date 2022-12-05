Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir - Ankara E-96 Karayolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 35 CHC 48 plakalı minibüs ile 35 YVA 12 plakalı kamyonet Turgutlu Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı tünel içerisinde çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlar içerisinden çıkarılan Cenk Ç. ve Nurhan Samir D. Turgutlu Devlet Hastanesine diğer iki yaralı İsmail Ö. ve Hamit S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Serkan Tatlı

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