İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken 16 kişi de gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde arazi meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İddiaya göre, mera arazisine mahsul dikimi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasındaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.T., G.T., N.T., H.T., D.G. ve E.H.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlker Uyar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.