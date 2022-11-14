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Turgutlu'da ev yangını, komşuları kovalarla su taşıdı

Turgutlu'da ev yangını, komşuları kovalarla su taşıdı
Turgutlu'da ev yangını, komşuları kovalarla su taşıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde Zeynep E'ye ait evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da su kovaları ile destek verdiği yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Serkan Tatlı

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