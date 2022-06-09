Turgutlu'da intihar girişiminde bulunan genci vatandaş kurtardı

Turgutlu'da 5 katlı binanın çatısına çıkan C. Ş. isimli genç intihar etmek istedi. Bunalıma giren genci gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polis ve vatandaşlar da genci ikna etmek için çaba gösterdi. Bu sırada bir vatandaş canını hiçe sayarak, gencin yanına yaklaştı ve şahsı atlamadan önce yakaladı. Alkışlar arasında kurtarılan gence olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşanan kısa süreli panik dolu anlar gencin kurtarılmasıyla sona ererken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlker Uyar

