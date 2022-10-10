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Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çampınar Mahallesi yönünden Urganlı Mahallesi istikametine giden Y.S. (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet, Turgutlu yönünden Musacalı Mahallesi yönüne giden Ferdi Badan idaresindeki 45 ZC 0622 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada Y.S. idaresindeki kamyonet yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçarken, motosiklet ise çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Serkan Tatlı

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