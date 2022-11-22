Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor

Yılın ilk seferini 12 Aralık'ta yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi treninin biletleri ise bin 300 liradan satışa sunulmuştu. Ankara'da başlayan nostaljik tren yolculuğu Sivas ve Divriği ilçesi, Erzincan, Erzurum ve Kars gibi önemli tarihi ve doğal güzelliği sahip illerden geçerek vatandaşlara unutulmaz bir tren yolculuğu yaşatıyor. Turistik Doğu Ekspresi treninin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok tarihi değere sahip olan Divriği ilçesinde dönüş yolunda durması ise tepkilere neden oldu.

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, trenle yolculuk yapanların uçakla döndüğünü bu nedenle dönüş yolunda Divriği ilçesinde duran trende yolcu sayısının az olduğunu ifade ederek yetkililere seslendi. Bakar, "Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresi'nin saatini 1 saat öteleyebilirlerse trenle gelen kalabalık turist kafilesinin Divriği'ye direk olarak inmesi bizi çok mutlu edecek" dedi.

Mert Taha Varol - Muhammed Caner Atalay



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