Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep geldiğini, bunun sonucunda da yeni sefer çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Yarıyıl tatilinde artan turizm amaçlı yolcu talebini karşılamak amacıyla Kars-Erzurum arasında "Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" adında yeni bir seferin işletmeye konulduğu bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Kars-Erzurum Turistik Ekspresi, 21 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'a kadar her gün işleyecektir. Şubat içerisinde sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacaktır. Kars-Erzurum Turistik Ekspresi Kars'tan saat 07.20'de hareket edecek, Erzurum'a 11.10'da ulaşacaktır. Erzurum'dan 14.55'te kalkacak tren, Kars'a 18.45'te varacaktır. Pulman tipli vagonlardan oluşacak tren gidiş ve dönüşte Sarıkamış'ta duracaktır."

Trenler 234 kişilik kapasiteye sahip olacak

Açıklamada, trenlerin, 234 kişilik kapasiteye sahip olacağı ve biletlerin internetten, mobil uygulama ve gişelerden satın alınabileceği duyuruldu. Yeni rota ile bölgenin turizmine destek verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizin saklı güzelliklerini hem vatandaşlarımıza hem de turistlere tanıtıyoruz. Demir yolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, vatandaşlarımızın seyahat tercihlerini de etkiledi. Demir yollarında bahar havasını yeniden oluşturduk. Demir yollarının Türkiye için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine demir yollarını ayağa kaldırıyoruz."

Turistik Ekspresinde Erzincan yok!

Turizme destek vermek amacıyla Kars-Erzurum arasında Kars-Erzurum Turistik Ekspresi seferleri başlatılmasının iyi olduğunu ancak bu güzergaha Erzincan'ın dahil edilmemesinin kendilerini üzdüğünü belirten Erzincanlı vatandaşlar, şöyle konuştu:

“Erzincan'ı turizmde yok saymak gibi bir durum oluşmuş. Erzurum'un Palandöken'i Kars'ın Sarıkamış'ı var Erzincan'ın da Ergan Dağı var. Sömestr tatilinde Erzincan'ın da gelip gezip görülecek birçok tarihi ve turistik yerleri var. Ancak Erzincan'ın siyasi lobisi, bürokratları ve yerel yöneticileri çok ilgili değil demek ki Erzincan'a fayda sağlayacak bir ulaşım hizmetinden kentimiz bihaber durumda. Bakanlık yetkilileri de haklı. Şu an Palandöken'de, Sarıkamış'ta sömestr tatilinde kayak yapılabiliyor, Ergan Kayak Merkezinde sezon açılamadı. Turistik Doğu Ekspresi yeniden seferlere başladığında Erzurum'da, Kars'ta coşkulu törenlerle karşılandı, Erzincan'da gazetecilerden başka ne siyasi ne yerel yönetici vardı. Bizim siyasiler bir şeyler olup bittikten sonra yaptıkları yazılı açıklamalarla kendilerini haklı çıkarma gayretindeler”

Ahmet Akbuğa

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