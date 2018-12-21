Turistler kuymağa bayılıyor

Turizm açısından 2018 yılını rekorlarla kapatmaya hazırlanan Türkiye, deniz-kum ve üst düzey hizmetlerin yanı sıra doğal güzellikler ile geleneksel tatlar vesilesiyle turist çekmeye başladı.

Doğal güzellikleriyle tanınan Trabzon'da son dönemlerde artan turist sayıları yüz güldürüyor. Bu güzelliklere örnek olarak yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Sare Gölü'nün verilebileceğini kaydeden Sera Lake Resort'un sahibi Yahya Özad, "Akçaabat Belediyesi ile birlikte bakanlığın yaptığı düzenlemeler Sera Gölü'nün cazibesini artırdı" dedi.

Uzungöl, yaylalar ve Sümele Manastırı'ndan sonra Sera Gölü'ne olan rağbetten memnun olduğunu belirten Özad, "Misafirlerin Trabzon'dan memnun ayrılmaları için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça bilen rehberler adeta dört dönüyor. Ramazan ayında turist artışı var. Bu görüntü Akçaabat ve Trabzon turizmi adına büyük bir potansiyel oluşturmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Turistler kuymağa ilgi gösteriyor

Söz konusu otelin Genel Müdürü Tuncay Karakaş ise, turist sayısının her sezon arttığını ifade ederek bugüne kadar 37 bin misafir ağırladıklarını açıkladı. Karakaş, gelen misafirlerin kayganası, kuymağı ve sahanda köy yumurtası ile doğal yiyeceklere, özellikle kuymağı çok sevdiklerini söyledi.

Sera Gölü

Trabzon'da Uzungöl, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Memişağa Konağı gibi gezilip görülecek yerlerin arasına son zamanlarda Akçaabat'taki Sera Gölü de eklendi. Şehir merkezine 10, Akçaabat sahile ise sadece 3 kilometre mesafedeki güzel manzaraya sahip göl ve etrafı için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında olmaya başladı.