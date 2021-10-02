Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor

2000 yılında Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1,60 cm boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor. Bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor. Kızgın ve keskin bir yüz ifadesine sahip olan heykel yapılmış olduğu dönemde bereketi ve gücü temsil ettiği biliniyor.

Müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini çektiği önemli eserlerden birinin de ‘Mars' heykeli olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “Mars heykelimiz bronzdan yapılmış, marsın kendi boyutunda yapılmış en önemli eseri. Şuan arkeoloji literatürü içeriden müzemiz de 1,60 boyutunda olan ve gözleri altından ve bir elinde mızrak diğerin de bitki demetini tutan Mars, Nizip ilçemizde bulunan Zeugma'nın da barış simgesini anlatıyor” dedi.

Resul Yanbul