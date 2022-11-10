İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü, TEM'de iki araç arasında kalarak can verdi

Turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü, TEM'de iki araç arasında kalarak can verdi
Turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü, TEM'de iki araç arasında kalarak can verdi

İspanyol turistleri taşıyan tur otobüsünün Gebze TEM Otoyolu’nda arıza yapmasının ardından, tamir etmek için otobüsün arkasına geçen sürücü, arkadan gelen çekicinin çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını emniyet şeridinde durduran sürücü, arızayı anlamak için otobüsün arkasına geçti. Bu sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, duran otobüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü iki araç arasında sıkışarak can verirken, çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

Tur otobüsü şoförü Sadık Çalışkan'ın cansız bedeni ise ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalışkan'ın cansız bedeni, cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Mustafa Uslu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.