Turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü, TEM'de iki araç arasında kalarak can verdi

Kaza, sabah saatlerinde Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını emniyet şeridinde durduran sürücü, arızayı anlamak için otobüsün arkasına geçti. Bu sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, duran otobüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü iki araç arasında sıkışarak can verirken, çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

Tur otobüsü şoförü Sadık Çalışkan'ın cansız bedeni ise ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalışkan'ın cansız bedeni, cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Mustafa Uslu



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