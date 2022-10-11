Turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Libyali turist Gofran Alsaad, yol kenarında bekleyen taksiciye Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Beşiktaş'a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 TL istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksinin yanından ayrıldı.

O esnada bölgede devriye gezen gece bekçileri taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı. Turist kadın, taksicinin kendisinden Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istediğini, bu ücreti fazla bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine bekçiler taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Trafik ekiplerinin gelip hakkında işlem yapacağını öğrenen taksici, olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Trafik Polisleri, taksi sürücüsüne bin 823 TL para cezası yazarak aracını bağladı. Taksici, turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil dökse de onu ikna edemedi.

Yunus Emre Şeker



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