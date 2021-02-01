Turizm gelirlerine virüs bulaştı

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınır Bültenleri verilerinden elde ettiği bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2020 turizm gelirinin 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olduğu görülürken, bir önceki yıla oranla düşüş gösterdiği kaydedildi. 2019 yılı turizm gelirinin ise 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olduğu saptanırken, 2018 yılı gelirlerinin 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında ülkemize gelen turist sayısı ise sadece 15 milyon 963 bin 997 olarak görülürken, bu rakamın 2019 yılında 51 milyon 963 bin 997 olduğu belirlendi.

Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılı içerisinde turizm ile alakalı basına 165 bin 341 haber yansıdığı tespit edildi. 2019 yılına bakıldığında ise 206 bin 243 olduğu görülürken, turizmdeki düşüşün medyaya da yansıdığı kaydedildi. Ayrıca pandemi döneminde sahil kentlerinin nüfuslarında büyük artış yaşanırken, sanal müzeler büyük ilgi gördü.