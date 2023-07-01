Turizm kenti Antalya'da dönüş trafiği



9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya'yı tercih edenler, dönüş yolcuğuna başladı. Tatili son gününü evlerinde geçirmek isteyenler konakladıkları otel, tatil köyü ve pansiyonlardan çıkış yaparak kentlerine doğru yola çıktı. Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Adrasan, Kemer ve Konyaaltı'nı tercih eden tatilciler, D400 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan küçük kazaların ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kenti bayram süresince yaklaşık 500 bine varan yerli turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Kent merkezine doğru küçük çaplı da olsa trafik oluştuğu görüldü.

"Kenara çektim dinleniyorum"

Trafikte ilerleyemeyen ve aracından inen Erdal Yüksel, "Aydın'da tatildeydik. Dönüş yolundayız, işyerime gideceğim. 2 saattir böyle, ileride de kaza olunca böyle oldu. Hem bayram dönüşü hem kaza nedeniyle yol nerdeyse tıkandı. Kenara çektim aracımı dinleniyorum. Biraz zor açılır bu trafik aşmanın olmasını bekleyeceğiz" dedi.

İsa Akar - Umut Yasin Kurter



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