Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya'ya yeniden uçuşlar başladı.

Rusya'nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak saat 5.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yolcular kafileler şeklinde otobüslerle aprona getirildi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport işlemlerinin ardından bagaj bölümüne geçti. Burada kısa bir beklemenin ardından valizlerini alan turistler daha sonra çıkışta tur acentası gişelerinden son işlemlerini yaptırmalarının ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Yaklaşık 2 ay sonra yeniden turizm kenti Antalya'ya gelmenin mutluluğunu yaşayan Rus turistlerin çoğunluğunun aile şeklinde oldukları görüldü. Bir çok rehberinde ellerinde Rus isimleriyle misafirlerini bekledikleri gözlemlendi.

Kısa sürede belirli aralıklarla Rusya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya gelen uçaklardan inen yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Ülkelerinin Türkiye'ye yönelik kısıtlamayı kaldırmasından mutlu olduklarını belirten Rus turistler, güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Turizm kenti Antalya'ya gün boyu 44 uçakla, 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.

İsa Akar - Ahmet Serdar Eser



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