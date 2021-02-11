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Turizm kenti Çeşme'de hortum felaketi

Turizm kenti Çeşme'de hortum felaketi
Turizm kenti Çeşme'de hortum felaketi

Türkiye'nin turizm başkentlerinden Çeşme, şiddetli yağış ve hortum felaketi ile sarsıldı. Bir çok ev, iş yerinin zarar gördüğü, arabaların, ağaçların devrildiği kent adeta savaş alanına döndü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede meydana gelen şiddetli yağış ve hortumdan dolayı ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Turizm kenti Çeşme'de hortum felaketi - Tıkla İzle

İzmir son haftalarda art arda yaşanan doğal felaketlerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ve bir süredir devam eden deprem fırtınası ile sallanan İzmir, bu gece de şiddetli yağışla birlikte hortum felaketi ile karşı karşıya kaldı. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde ortaya çıkan hortum önüne ne çıktıysa aldı savurdu. Kıyıdaki tekneler ve iki lüks yat alabora olurken, elektrik direkleri ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç ters döndü. Ev ve iş yerleri büyük hasar gördü. 

Öte yandan, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova başta olmak üzere İzmir'in bazı ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Araçlara zarar veren dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. Sağanak yağış bölge genelinde devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak: “Alaçatı'da hortum ve aşırı rüzgardan toplam 16 kişi yaralandı”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak sosyal medya hesabından İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ilgili paylaşımda bulundu. Çatak, yaptığı paylaşımda “İzmir/Çeşme-Alaçatı'da hortum ve aşırı rüzgardan 9'u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Durum stabil. Geçmiş olsun İzmir” ifadelerine yer verdi.

Muhammet İsa Atagöz

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