İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Turizm merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Turizm merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Turizm merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangında dükkan tamamen küle dönerken, bir ev zarar gördü.

Turizm merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Tıkla İzle

Yangın, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar çevrede bulunan kova, hortumlarla alevleri söndürmek için mücadele etti. Vatandaşların yaklaşmakta zorlandığı alevler zaman zaman korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra söndürülen yangın sonrası çiçekçi dükkanı kutlanılamaz hale geldi. Bir ev ise alevlerden etkilendi. Polis yangın sonrası inceleme başlattı.

Mehmet Demirci
 

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda korkutan yangın Diyarbakır’da korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Esenyurtta korkutan çatı yangını Esenyurt’ta korkutan çatı yangını
İLGİLİ HABER
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.