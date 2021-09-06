Turizm otobüsünün iş yerine dalıp savaş alanına döndürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saat 18.40 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı güzergahına 34 LFC 655 plakalı turizm otobüsüyle seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Uğur Efe, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Hande Aykurt yönetimindeki 07 EDV 07 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Otobüs ise büyük bir hızla yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra, oto tamirhanesine girerek durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün iş yerinin duvara çarpmasıyla sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü Efe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Refüje çıkan otomobilin içinde sıkışan yolcu Sevgi Ekmekçi ve sürücü Hande Aykurt için ekipler seferber oldu. Otomobilin parçalarının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Hande Aykurt, ”Ayağım ayağım kaldı' diyerek feryat etti. Ekiplerin çabası sonucu çıkartılan iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 işletmede oluşan maddi zararın yanı sıra, oto tamirhane içindeki 4 araç da hasar gördü. Otobüs ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın hafta sonu olması ve iş yerlerinin kapalı olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

Sabah iş yerlerine gelen çalışanlar ise gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Otobüsün duvarı yıkıp içeri girdiği iş yerinde lift üzerindeki otomobil karşı dükkana kadar girdiği görüldü. Savaş alanını andıran iş yerlerindeki manzarada 4 araç hurdaya döndü. Bir iş yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer bölümünde personellerin çalışmaya devam ettiği görüldü.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şeridinden karşıya hızlı şekilde geçmesi, ardından otomobilin refüje çıkan otomobilin dumanların çıktığı anlar görüldü. Görüntüde ayrıca şehir içi yolcu otobüsünün, kaza yapan otobüsten saniyeler önce önünden geçtiği anlar yer aldı.

"Katliam olurdu"

İş yeri savaş alanına dönen Fatih Bulut, “Evimizdeydik, iş yerindeki yan komşumdan telefon geldi. Kaza oldu diye. Allah'tan hafta sonu olması bizim için en büyük şans. Manzarayı görünce malla ilgili bir düşüncemiz yok. Tamamen canımız aklımıza geldi. Kazanın olduğu yer bizim çalıştığımız ortam. 12 personelimizin burada çalıştığını düşünürsek, katliam olurdu. Gerisini düşünmek bile istemiyorum” dedi.

"Hızlı geliyor"

İş yeri içinde lift üzerindeki otomobilin karşı dükkana geçtiğini anlatan Bulut, “Liftlerimiz yıkılmış, 2 araç burada zarar görmüş. Biri karşıya geçmiş. Çatı ayakta zor duruyor. Haftanın ilk günü çalışamıyoruz. Herkes şokta. Çalışanlarımız hafta sonu olmasına duacı. Otobüsün gelişi inanılmaz hızlı, yapacak hiç bir şey yok. Allah'tan buna da şükür” diye konuştu.

İsa Akar - Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz

