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Turizm parkındaki bungalov ev alev alev yandı

Turizm parkındaki bungalov ev alev alev yandı
Turizm parkındaki bungalov ev alev alev yandı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkında ki bungolov ev alev alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, bungalov ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gölyaka ilçesinde bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tabiat parkı içerisinde bulunan ve tamamen ahşaptan yapılan Bungolov evin elektrik saatinden alevler çıkmaya başladı.

Alevler, ahşap evi kısa sürede alev topuna çevirdi. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı ile itfaiye ekipleri kısa sürede tabiat parkına gelerek, yangına müdahale etti. Alev alev yanan bungalov ev, itfaiye ve bölgede bulunan vatandaşların çalışması sonrasında söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş
 

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