Turizm sektörünün yeni gözdesi: 'Bulut tabanlı yazılım'

Pandemiden en çok etkilenen ve normalleşme sonrası negatif etkilerden en hızlı kurtulan sektör olan turizm, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2022 Ocak-Eylül döneminde turizm geliri 35 milyar dolara ulaştı. 2023 içinse 56 milyar dolarlık hedef belirlendi. Yakalanan pozitif hava, sektörün önemli oyuncularını rekabet gücünü artırmak ve finansal verimlilik elde etmek için teknolojik yeniliklere yöneltti. Oteller için geliştirilen HMS Otel Programı ve HMS Kanal Yöneticisi isimli bulut tabanlı yazılım bu noktada sektörün gözdesi haline geldi.

"Maliyet ve yönetim süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor"

Bulut tabanlı sistemlerin turizm hizmetlerini çok kanallı hale getirerek bağımsızlaştırdığını belirten HMS Otel Programı Kurucusu Nurettin Sezer, "Günümüzde tüketici alışkanlıklarının dijital kanallara kayması, turizm sektörünün de dijitalleşerek hizmetlerini kişiselleştirilebilir kılmasını kaçınılmaz hale getirdi" dedi. Sezer, sektördeki dönüşüme dikkat çekerek, "Operasyon süreçleri ve müşteri ilişkilerinde otomasyon sistemlerini benimsemek, hem müşterilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamasında kolaylık sağlıyor hem de otellerin kontrol mekanizmasını geliştirerek maliyet ve yönetim kollarındaki stratejilerini dinamik tutuyor. Biz de turizm deneyimimizden yola çıkıp bir ilke imza attık ve otellerin bulut tabanlı sistemle tanışmalarını sağladık. Globaldeki gelişmelere uygun olarak sürekli geliştirdiğimiz sistemle yerel turizmin oyuncularının büyümesine ve vasıflarını artırmasına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Tüm süreç tek ekrandan kontrol ediliyor

Pamukkale Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları sonucunda tasarladıkları otomasyonun sadece PMS (otel mülk yönetim sistemleri) alanında değil, çalıştıkları çevrimiçi kanallar için de profesyonel çözümler sunmalarına kapı araladığına dikkat çeken Nurettin Sezer, Satış kanalları ile bağlantı kurarak tümünü tek bir ekrandan kontrol etmelerini destekliyoruz diye konuştu. HMS yazılımındaki lider konumlarını gelecek dönemde uluslararası pazarlara da taşımayı hedeflediklerini açıklayan girişimci, Globaldeki sektörel faaliyetlerin itici gücünü yeniliklerimizle birlikte inşa etmeyi planlıyoruz sözleriyle iddialarını ortaya koydu.

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