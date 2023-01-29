Turizm sezonuna hazır: Tatilin yeni gözdesi bungalov ve glampingler

Her yıl binlerce misafirini ağırlayan, bir yanda uçsuz güzelliğiyle Akdeniz'in mavi denizi, diğer yanda çam ormanları ve yeşiliyle Toros Dağları'nın güzelliğinin birleştiği yer Mersin Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda (Erdemli Çamlığı) uygulanan proje turizme katkı sağlayacak. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın hibe desteği, Mersin Üniversitesi iş birliği ile Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen bungalov ve glamping projesinin özellikle alternatif turizmi sevenlerin gözdesi haline gelmesi bekleniyor. Doğal ortamda lüks konsept içerisinde tüm yaşam ünitelerinin yer alacağı bungalov evler ve glamping çadırlarda, aynı anda 250 misafirin ağırlanabileceği belirtildi. Çadır ve karavan turizmcilerinin de gözdesi olan Erdemli Çamlığı'nda su sporları merkezinin de turizm sezonunda hizmete açılacağı kaydedildi.

"9 milyon TL'lik yatırım"

Yeni turizm trendlerini hayata geçirmek için gayret ettiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mavi ile yeşilin kesiştiği noktada doğa dostu bir proje hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Tollu, "Erdemlimiz denizinin temizliği, bölgenin güvenli olması, mavi ile yeşilin iç içe olması ve gerçekten Erdemli Çamlığı turizmde, Erdemlimize ayrı bir değer katan, ayrı bir anlayış katan güzelliklere haiz. Biz bu güzellikleri glamping ve bungalovlarımızla taçlandırarak turizme yeni bir anlayış getiriyoruz. Şu ana kadar belediyemize maliyeti 9 milyon TL civarında. Bunu vatandaşlarımızın bu bölgede en iyi şekilde, en mükemmel şekilde tatillerini geçirmeleri adına bu güzelliği Erdemlimize kazandırdık. Artık turizmde Erdemlimiz daha da mükemmel daha da iyi bir konuma da geliyor. Dolayısıyla bu da Erdemlimizin hem ekonomik hayatına, hem de sosyal hayatına çok ciddi katkı sunacağı gerçek. Bungalovlar ve glampinglerle birlikte Erdemli turizmine yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir ahenk, yeni bir anlayış getiriyoruz. Çamlıkta tatilini geçirmek isteyen insanlarımızı mavi ile yeşilin iç içe olduğu bu güzel bölgede tatile, herkesi tatile bekliyoruz" diye konuştu

Hüseyin Yıldız



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