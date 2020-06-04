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Turizm tesislerinde çocuk kulübüne izin çıktı

Turizm tesislerinde çocuk kulübüne izin çıktı
Turizm tesislerinde çocuk kulübüne izin çıktı

Salgının yayılmasını önlemek için yasaklanan, tesis içinde çocuklara ayrılmış oyun odaları ve mini kulüplere izin çıktı.

Çocuklar artık mini kulüplere rezervasyonla alınacak. Yeni düzenlemeye göre alınacak tedbirler şöyle:
¥ Mini kulüplerde çocukların oyun ve yemek masaları mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.
¥ Kulübe girişte, çocukların temassız ateş ölçümü yapılacak. El hijyeni için el antiseptiği bulundurulacak.
¥ Kapı pencereler açılarak doğal havalandırma yapılacak. Bu ünitelerde klima ve vantilatör çalıştırılmayacak.
¥ Halı, koltuk gibi yüzeyler ile oyuncaklar ile hobi malzemeleri su ve deterjanla temizlenecek. Hijyeni mümkün olmayan pelüş, tüylü oyuncaklar kaldırılacak.
¥ Bu alanlarda konusunda eğitimli personel bulundurulacak. Görevli personel tarafından çocuklar arası sosyal mesafenin korunması ve çocukların tuvalet sonrası el yıkamasını sağlayacak.
Öte yandan, önceki genelgede yer alan hamam, sauna, masaj gibi SPA ünitelerinin Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacağına yönelik uygulama da kaldırıldı.

Türkiye Gazetesi

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