Turizmci turist sayısı kadar kişi başı geliri de odağına aldı

Türkiye turizminde bu yıl yüz güldüren gelişmeler yaşandı. Turizmde yıl sonu için ziyaretçi sayısı 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefi de 37 milyar dolara yükseltildi. Yaz döneminde Türkiye'nin en ünlü tatil bölgelerine turist akını yaşandı. Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı otele sahip Antalya'ya, yılın ilk 8 ayında yaklaşık 9 milyon turist yabancı turist geldi. Turizmciler yeni yılda ziyaretçi sayılarının yanında, kişi başı geliri artırmaya odaklandı.

Kasım, Aralık ayları için rezervasyonlar alınıyor

Öte yandan Avrupa'da beklenen enerji krizinin etkisiyle Türkiye'de kış aylarından da turist bolluğu yaşanması tahmin ediliyor. Turizmciler Avrupalı turistleri ağırlamak için hazırlıklara başladı. Düşük fiyatlı otellerde Kasım, Aralık ayları için rezervasyonlar alınmaya başlandı. Sektör temsilcileri bu durumu 'şimdilik' diye nitelendirirken, önümüzdeki dönemde rezervasyonlarda artış olabileceği bekleniyor.

"Kişi başı turizm gelirini arttırmaya çalışmalıyız"

Turizm sektöründe üst düzey yönetici Zafer Alkaya, Haziran ayı ortasından itibaren etkisini göstermeye başlayan turist akınının şimdilerde biraz hız kesmiş olsa da Antalya'nın önemli ölçüde turist alarak hareketli günler yaşamaya devam ettiğini söyleyerek, "Misafir sayısında çok güzel rakamlar yakaladık. Hatta bu yıl, farklı ülkelerden yeni misafirler ağırladık ve ağırladığımız ülke sayısını arttırdık. Turizmde, özellikle Antalya ve Belek bölgesi için 2023 yılında turist sayısı kadar fiyat ve kişi başı turizm gelirini arttırmaya çalışmalıyız” dedi.

Turist sayısının bu sezon gayet iyi rakamlara ulaştığını söyleyen Alkaya, “Turist sayısının ve misafir edilen ülke sayısının artması bizim için yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda nitelikli turizm içinde gerekli adımları atmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllar için turist başına düşen geliri de arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bu yıl farklı ülkelerin tatil için Antalya ve Belek bölgesini tercih ettiğini söyleyen Alkaya, Sezonun son çeyreğine girerken 2023 içinde hazırlıklara başlayan Turizm sektörünün gelecek yıllar için beklentilerinin yüksek olduğunu anlatarak “Hep söylediğimiz üzere söz konusu bu turist akınının en sevindirici yönü geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla farklı ülkeden turist almamız olmuştur. Hatta daha önce gündemimizde olmayan ülkelerin turistlerini de kentimiz otellerinde konuk edebilme fırsatını yakaladığımızı sevinerek gördük. Antalya'mızın her bölgesinde tesisler önemli doluluk oranlarına ulaştılar. Turist sayısının bu sıkıntılı süreçte böylesine yüksek rakamlara ulaşması elbette çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Çok çeşitli ülke turistinin kentimizi tercih etmesinin sevindirici olduğunun altını çizen Alkaya 2023 turizm sezonu için yapılması gerekenleri de anlattı. Alkaya, "Önümüzdeki yıllarda doğru fiyat, doğru pazarlama, doğru istihdam, doğru yönetim, doğru yatırım, doğru konsept, doğru tüketim ve doğru rakip analizi doğru bir sürdürülebilir turizm anlayışı için olmazsa olmazlarımız olmalıdır. Doğru modelleme ve doğru kentleşme ile birlikte doğru cazibe merkezleri de oluşturmalıyız. Söz konusu bu farklı göstergeler ile bir bütünlük oluşturarak ne denli fazla yol alabilirsek ulaşacağımız varış noktası için de o denli umutlu olabiliriz. Diğer taraftan bugünden yarına keskin bir değişim beklemenin çok gerçekçi olmadığını da elbette biliyoruz. Ancak; değişim adına atılacak adımlar için artık zaman kaybetme lüksümüz de kalmamıştır. ‘Nicelik' ve ‘nitelik' meselesinin turizm hareketimizin geleceği adına ideal bir noktada örtüşmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu