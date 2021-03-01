Turizmde kişiye özel loca dönemi

Türk turizmcileri sektörü kasıp kavuran pandemiyi yenmek için yenilik arayan Türk turizmcileri 'kişiye özel loca' sistemini devreye sokuyor. Sentido Orka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Caner Torunoğulları aldıkları önlemleri ve Türk turizminin beklentilerini anlattı.

'Her şey dahil'e zoraki değişiklik

Türk turizmcilerinin 'her şey dahil' konsepti ile dünya turizminde yeni bir çığır açtığını anlatan Torunoğulları , salgını 'fırsata' çevirerek diğer ülkelerdeki meslektaşlarından farklı olmak için yeni bir konsepti hayata geçirildiğini söyledi.

Türk turizmcilerinin yeni gözdesinin 'Kişiye özel loca' sistemi olduğunu belirten Torunoğulları, “Hazırlıklarını hızla sürdüren turizmciler özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde, müşterilerin sahil kenarında kalabalıkta olmaması için özel localar dizayn ettiler. Kişiye ve aileye özel localarda, koronadan uzakta bir tatil keyfi planlanıyor” dedi.

Self servise hijyen ayarı

“Ayrıca açık büfelerde ise self-servis sistemi bu yıl rafa kaldırılıyor” diyen Torunoğulları, “Yeni plana göre; yemek ve içecek stantlarının başında hijyen kurallarına uyan servis görevlileri olacak. Müşterilerin yiyecek ve içeceklerle doğrudan temas etmelerinin önüne geçilecek” diye konuştu.

"Tüm önlemleri aldık"

Sektörün içerisinde bulunduğu durumu özetleyen ve turizme dair öngörülerde bulunan Torunoğulları çarpıcı tespitlerde bulundu. Kişiye özel loca sistemi' ile hijyen kaygısı konusunda müşterilerini 'rahatlatmayı planladıklarını söyleyen Torunoğulları şunları söyledi:

"Müşterilerimizin daha otele ilk adımı attıklarında corona virüsü önlemi ve hijyen konusunda şimdiye kadar görülmemiş bir titizlik içerisindeyiz. Tüm önlemlerimizi şimdiden aldık. Lobiden, havuza, restoranlardan, diğer tesislere kadar hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıklar tamamlandı. Örneğin yemek bölümüne, yiyeceklerle teması engelleyen alanlar koyduk. Yemekleri ustalarımız, şeflerimiz servis edecek. Masalardan asansörlere kadar kuyruk olabilecek tüm alanlarda., mesafe kuralları için

gerekli önlemler de alındı.”

"Kişiye özel localar"

Türk turizmcileri olarak 'kişiye özel loca' sistemini bu yıl hayata geçirdiklerini belirten Torunoğulları "Sahilde, denize sıfır localarda artık kişilere, gruplara özel dönemi başlatıyoruz. Müşterilerimizin maskesiz ve hijyenik bir tatil yapabilmeleri için özel loca sistemine hız verdik. Tesislerimizde özellikle sahillerdeki 'özel localarda' herkes gönlünce tatilini yapabilecek" diye konuştu.

"Türkiye destan yazacak"

"İngiltere için gözbebeğiyiz" diyen Caner Torunoğulları "İngiltere ile aramızda yaptığımız protokollerde aşı olan herkes serbest dolaşıma sahip. Türkiye'ye ayak basan müşterilerimizin sağlıkları o dakikadan itibaren bize emanettir.Aşısını olan gelsin. Türkiye'de gönlünce tatilini yapsın. Biz tüm önlemleri aldık. Görülecek ki Türk turizmi hijyen konusunda da destan yazacak ve dünyaya örnek olacak" yorumunda bulundu.