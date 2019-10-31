Türk ambalaj sanayi yerli yatırımlarla yükseliyor

Türkiye'nin küresel ölçekteki en büyük ambalaj üreticilerinden Dizayn Pack'in Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Çiftçioğlu, ambalaj sanayinin büyük potansiyele sahip olduğuna ve yakın gelecekte Türkiye'nin öncü sektörleri arasında yükseleceğini belirtti.

Çiftçioğlu: "İhracatımızın yükselişi sürerken ithalatı aşağı çekmeliyiz"

Geçen yıl Türkiye'de plastik sektörünün toplam cirosu 35 milyar dolarken, direkt ihracat rakamı ise 5 milyar doları bulduğunu kaydeden Çiftçioğlu "Bu verilerle Avrupa'nın en büyük ikinci plastik üreticisi konumundayız. Bu kadar kuvvetli bir üretim hacmimiz bulunurken, maalesef plastik ithalatında hala dünyada üçüncü konumdayız. Ülkemizin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan plastik ve ambalaj sanayindeki dışa bağımlılığın azalması, hammaddenin yerli imkanlarla üretilmesi çok büyük önem arz ediyor. İhracatımızın yükselişi sürerken ithalatı aşağı çekmeliyiz. Geçtiğimiz yıl ambalaj sanayi 1 milyar 320 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Benzer rakamları bu yıl da göreceğiz. Bu anlamda ambalaj sanayi Türkiye'nin sessiz şekilde ilerleyen güçlü bir sektörüdür. Ambalaj sanayinde ülkemiz küresel firmalarla aynı kalitede üretim yapabilecek düzeyde. Bugün, yalnızca hammaddedeki dışa bağımlılığımızı azaltarak dahi ekonomiye büyük katma değer sağlanacaktır.” dedi.