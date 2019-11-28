Türk Arşivciler Derneği Başkanı: 'Arşivcilerin özlük haklarının verilmesini istiyoruz'

Hazine-i Evrak'ın kuruluşunun 173'üncü yıldönümü ve 14'üncü Arşivcilik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kuvve-i Hafızadan Yapay Zekaya' isimli etkinlik Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşti. Etkinlik; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi bölümleri ve Türk Arşivciler Derneği işbirliği içerisinde düzenlendi.

'Kuvve-i Hafızadan Yapay Zekaya' isimli etkinlikte günümüzde yapay zeka uygulamaları, bilgi saklamada yapay zekanın riskinin değerlendirilmesi, elektronik ortamda kişisel verilerin korunması ve yeni nesil arşivcilik gibi konular ele alındı.

"Arşiv bir milletin hafızasıdır"

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Arşivciler Derneği Başkanı Mehmet Akif Terzi, "Devletler ve kurumlar arşivleriyle vardır. Geçmişlerini unutan devletler yok olmaya mahkumdur. Türkiye Osmanlı'nın mirasçısı olarak yoluna devam etmektedir. Elimizde dünyada kimsede olmayan veri kaynağı var, arşivimiz var. Bu arşivler ülke geleceğinin şekillenmesinde kullanılması gereken arşivlerdir. Geçmişten ders alıp geleceğe adım atmalıyız. Arşiv bir milletin hafızasıdır" diye konuştu.

"Arşiv personeline özlük haklarının verilmesini istiyoruz"

Arşivcilerin özlük hakları ile ilgili taleplerini de dile getiren Terzi, "Türk Arşivciler Derneği'nin Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından 11 numaralı kararname ile devlet arşivleri personeline uzman ve uzman yardımcılığı kadrosu tahsis edilmişti. Ancak gelinen noktada bu kadroların halen personele tahsisleri yapılmamış ve kararnamenin icabı yerine getirilmemiştir. Cumhurbaşkanımızdan konunun takipçisi olmasını rica ediyoruz. Emektar, cefakar personele özlük haklarının verilmesini istiyoruz. Türk Arşivciler Derneği olarak arşivcilik mesleğinin yücelmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” sözlerini ifade etti.

Program Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun konuşması ve paneller ile devam ediyor. Afyoncu da yaptığı konuşmada arşivlerin milletler için öneminden bahsederek mevcut arşivlerimizin dahi tasnif edilmesi gerektiğini söyledi. Afyoncu ayrıca arşivlerin tarihçiliğin kalbi olduğuna dikkat çekti.

Murat Ergin