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Türk askeri Azerbaycan'da törenle karşılandı

Türk askeri Azerbaycan'da törenle karşılandı
Türk askeri Azerbaycan'da törenle karşılandı

Azerbaycan’da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için karşılama töreni düzenlendi.

Türk askeri Azerbaycan’da törenle karşılandı - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana uygun olarak Azerbaycan'da kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak. Ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos'ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenlenecek.

Kamil Nadirli
 

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